​​Токен Crypto.com обновил исторический максимум на отметках выше $0,75

В ночь на 22 ноября котировки токена CRO платежной платформы Crypto.com в моменте превысили отметку $0,75. За последние сутки актив подорожал на 13,2%, согласно CoinGecko.

На момент написания цена CRO скорректировалась до уровней около $0,68.

График CRO/USDT биржи OKEx. Данные: TradingView.

Из топ-20 криптоактивов по капитализации лишь CRO и Solana (SOL) находятся в зеленой зоне. За последние 24 часа биткоин потерял 3,2% и торгуется на отметке $57 300 (Bitstamp).

График BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

По данным Glassnode, процент «прибыльных» биткоин-адресов достиг месячного минимума (91,279%).

📉 #Bitcoin $BTC Percent Addresses in Profit (7d MA) just reached a 1-month low of 91.279%



