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Токен Elrond подорожал почти на 50% на фоне запуска проектом DEX

Токен Elrond подорожал почти на 50% на фоне запуска проектом DEX


Блокчейн-проект Elrond Network объявил о запуске децентрализованной биржи Maiar DEX и программы майнинга ликвидности на $1,29 млрд. 


https://twitter.com/beniaminmincu/status/1461781011042377728

Цена токена EGLD отреагировала ростом с отметок около $318 до уровней вблизи $477.


Часовой график EGLD/USD биржи Binance US. Данные: TradingView.

Согласно CoinGecko, за последние семь дней нативный токен Elrond подорожал более чем на 47%.


Данные: CoinGecko.

Смарт-контракты Maiar DEX прошли формальную проверку и аудит со стороны  Runtime Verification. Платформа подвергалась стресс-тестам, которые подтвердили ее производительность и способность масштабироваться, говорится в заявлении.


По программе майнинга ликвидности в первый месяц работы площадки между ее пользователями будут распределены токены управления MEX на сумму $282 млн. Монеты они получат в качестве вознаграждения за предоставление ликвидности в EGLD, MEX и стейблкоине USDC.


На следующем этапе в Elrond анонсировали расширение программы на продукты от таких DeFi-проектов, как Uniswap, PancakeSwap или SushiSwap.


"Распределяя право собственности на Maiar DEX среди миллиарда пользователей, мы закладываем основу для действительно глобальной финансовой системы, доступной повсеместно и каждому", — заявил основатель и CEO Elrond Network Бениамин Минчу.


Напомним, в июле 2021 года команда Elrond запустила основную сеть с заявленной пропускной способностью 263 000 TPS.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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