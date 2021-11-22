Токен Elrond подорожал почти на 50% на фоне запуска проектом DEX
Блокчейн-проект Elrond Network объявил о запуске децентрализованной биржи Maiar DEX и программы майнинга ликвидности на $1,29 млрд.
https://twitter.com/beniaminmincu/status/1461781011042377728
Цена токена EGLD отреагировала ростом с отметок около $318 до уровней вблизи $477.
Часовой график EGLD/USD биржи Binance US. Данные: TradingView.
Согласно CoinGecko, за последние семь дней нативный токен Elrond подорожал более чем на 47%.
Данные: CoinGecko.
Смарт-контракты Maiar DEX прошли формальную проверку и аудит со стороны Runtime Verification. Платформа подвергалась стресс-тестам, которые подтвердили ее производительность и способность масштабироваться, говорится в заявлении.
По программе майнинга ликвидности в первый месяц работы площадки между ее пользователями будут распределены токены управления MEX на сумму $282 млн. Монеты они получат в качестве вознаграждения за предоставление ликвидности в EGLD, MEX и стейблкоине USDC.
На следующем этапе в Elrond анонсировали расширение программы на продукты от таких DeFi-проектов, как Uniswap, PancakeSwap или SushiSwap.
"Распределяя право собственности на Maiar DEX среди миллиарда пользователей, мы закладываем основу для действительно глобальной финансовой системы, доступной повсеместно и каждому", — заявил основатель и CEO Elrond Network Бениамин Минчу.
Напомним, в июле 2021 года команда Elrond запустила основную сеть с заявленной пропускной способностью 263 000 TPS.