Торгово-промышленная палата настаивает на особом регулировании семейного бизнеса в России

15:33 Автор: Мария Соколова

В Торгово-промышленной палате (ТПП) настаивают на разработке закона о семейном предпринимательстве, который упростит трудовые отношения в таких компаниях и установит для них особой налоговый режим, сказала вице-президент ТПП Елена Дыбова на совещании в Совете Федерации.

По словам Дыбовой, семейный бизнес развит во всех регионах России. «Благополучная семья — это новая национальная идея, как сказал президент, — это понятно всем. Для нас важно, чтобы семья была источником развития экономики», — сказала она.

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По данным опросов ТПП, 74 процента малых и средних предприятий в России — семейные компании. Большинство (52 процента) семейных компаний имеют оборот до 500 миллионов рублей. Такие организации производят треть всего хлеба. Также к семейному бизнесу относятся многие фермерские хозяйства, частные школы, гостиницы, предприятия общепита.

«Семейные компании — это драйвер экономики, прозрачный бизнес, который даёт работу молодёжи, старшему поколению», — отметила Дыбова.

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ТПП взаимодействует с более чем 1000 семейных компаний. По словам Дыбовой, эти предприятия просят установить для них особое регулирование трудовых отношений и специальный налоговый режим. Она отметила, что во многих странах, например, в Италии и Чехии, действуют специальные налоговые режимы для семейного бизнеса. В Чехии создан реестр таких предприятий, им дают беспроцентные кредиты.

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