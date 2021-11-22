У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов

У певицы Марины Хлебниковой начались осложнения. О состоянии артистки, серьезно пострадавшей во время пожара в своей квартире, поступает противоречивая информация. Вчера появилась новость о том, что Марина Арнольдовна пришла в себя и находится в сознании. Сегодня данную информацию уже опровергают. Как сообщает источник, 56-летнюю артистку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но пока она находится в медикаментозном сне. Также у Хлебниковой началось заражение на месте многочисленных ожогов, из-за чего температура поднялась почти до 39 градусов.Марина Хлебникова Звездная пациентка получает питание через зонд. Врачи проводят интенсивную антибактериальную терапию. Ежедневно Марине требуется переливание плазмы. Напомним, с 18 ноября звезда 90-х находится в НИИ имени Склифосовского. Близкие и коллеги певицы просят неравнодушных сдать для нее кровь, сообщает Mash. Сейчас о том, как в последнее время складывалась жизнь Марины Арнольдовны, ходит много слухов. Одни считают, что она страдала от депрессии, другие — что от алкоголизма. Близкий друг артистки, автор ее хитов Дмитрий Чижов опроверг подобные сплетни. «17 ноября мы с Мариной вернулись в Москву с концертов. На 100 процентов опровергаю слухи о ее депрессии и алкоголизме. За 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии. Последние полгода мы тесно сотрудничаем, хотя у меня есть своя хорошая сольная программа. Марина исполняет восемь или девять моих песен. Из них половина достаточно известные. «Чашка кофею», к примеру», — рассказывал Чижов.