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Ученики сельских школ Республики Алтай занимаются в мобильном «Кванториуме»

Ученики сельских школ Республики Алтай занимаются в мобильном «Кванториуме»

Мобильный «Кванториум» Минпросвещения России провел занятия для школьников Республики Алтай. Сессия прошла для ребят Чойского района. В мероприятии смогли поучаствовать 119 ребят из Ыныргинской, Сёйкинской, Паспаульской, Чойской и Каракокшинской школ. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки региона.

Занятия проходили по двум направлениям: робототехника и основы 3D-моделирования. Так, ребята, используя современное оборудование, смогли познакомиться с современными востребованными профессиями. На занятиях особое внимание уделялось проектной деятельности, выявлению творческого потенциала учеников. 

Со школьниками работали квалифицированные педагоги. После окончания сессии ребята, продолжающие работу над своими проектами, также смогут связаться с преподавателями «Кванториума».

Мобильный технопарк «Кванториум» функционирует в Республике Алтай с 2020 года в рамках нацпроекта «Образование». Главная задача выездных сессий состоит в том, чтобы решить проблему доступности дополнительного образования детей для удаленных районов, дать детям возможность проявить себя в научно-технической сфере и развить у ребят интерес к техническим профессиям.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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