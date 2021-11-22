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Успейте пройти Call of the Sea по Game Pass, игру скоро удалят

Успейте пройти Call of the Sea по Game Pass, игру скоро удалят


Call of the Sea — одна из игр, которая заявлена к удалению из подписки Game Pass в конце этого месяца, 30 ноября. У игроков есть чуть больше недели, чтобы пройти проект по подписке на приставках Xbox или на PC, и это явно стоит сделать, если ранее вы не уделили игре внимание.

Игра Call of the Sea была выпущена в декабре 2020 года, и она сразу попала в подписку Game Pass на Xbox и PC. В мае 2021 года она добралась до консолей Playstation.

Call of the Sea — это приключенческий проект, действия которого происходят в 1930-е годы на островах Полинезии. Главная героиня игры — женщина, которая ищет своего мужа, пропавшего во время экспедиции. Сама игра представляет собой приключение (с отсылками к Лавкрафту) с элементами головоломки. И надо сказать, что головоломки здесь действительно бывают интересные и необычные. По мере прохождения игры, вы все больше будете узнавать о произошедших с экспедицией мужа главной героини событиях.

В игре Call of the Sea увлекательный сюжет, но погрузиться полностью в события произошедшего удастся только в том случае, если читать все записки и рассматривать все найденные предметы, что может утомлять некоторых игроков. Но прохождение Call of the Sea (с практически повсеместным исследованием) занимает 5-6 часов, если не застрять на какой-нибудь головоломке надолго. В игре довольно приятная графика и интересный художественный стиль, который не отталкивает.

Call of the Sea — игра, которую точно стоит пройти по подписке Game Pass, пока ее не удалили. У проекта «Очень положительные» отзывы в Steam (почти 1500 обзоров) и 78 из 100 баллов на Opencritic.


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Call of the Sea

1934 год, где-то в южной Полинезии. Нора пересекла океан, пытаясь найти пропавшую экспедицию ее мужа, и оказалась на тропическом острове — б…
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По материалам: newxboxone

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