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В 2022 году из Иркутска в поселок Молодежный запустят троллейбусный маршрут

В 2022 году из Иркутска в поселок Молодежный запустят троллейбусный маршрут

Новый троллейбусный маршрут запустят в первом квартале 2022 года. Он свяжет Иркутск и поселок Молодежный Иркутского района. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства проводит необходимые согласования, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

С жалобой на организацию транспортного сообщения между Иркутском и пригородным поселком обратилась жительница Молодежного Татьяна Алтухова. О проблемах с транспортом женщина сообщила во время личного приема граждан, который провел губернатор региона Игорь Кобзев 22 ноября.

Игорь Кобзев:
— До 1 февраля министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области проработает все вопросы по запуску межмуниципального троллейбусного маршрута. При этом все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом должны быть сохранены.

«Центр транспорта Иркутской области» обследует маршрут на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. На линии протяженностью около 14 километров планируется использование современных троллейбусов с автономным ходом, поскольку в поселок Молодежный не проведена троллейбусная контактная сеть. Пока предполагается выполнение рейсов в часы пик - утром и вечером. Сейчас Иркутск и поселок Молодежный связывают два автобусных маршрута. Перевозки осуществляют частные компании.

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По материалам: irk

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