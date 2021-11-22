В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания саженцев

Власти Иркутской области планируют создать в Байкальске лесной питомник. Выращенный посадочный материал можно будет использовать для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК и для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства лесного комплекса.

Владимир Читоркин, министр лесного комплекса Иркутской области:

- Байкальск является перспективной площадкой для строительства питомника по выращиванию различного посадочного материала. Как классического лесоводства, так и материала для декоративного ландшафтного направления.

Создание питомника наряду с другими темами министр обсудил во время рабочей встречи с вице-президентом национальной ассоциации лесопромышленников Маргаритой Ли и мэром города Байкальска Василием Темгеневским. Проработаны направления реализации поручений губернатора региона, в том числе строительство в Байкальске нового теплоисточника, сырьем для которого станут топливные пеллеты. Это позволит уменьшить количество древесных отходов, а сам город получит эффективное, экономичное и экологичное топливо для отопления жилых домов и социальных объектов.

Ранее сообщалось, что в Байкальске планируют реализовать 300 проектов в рамках стратегического мастер-плана развития города. Документ охватывает все сферы и предполагает максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который до 2013 года был градообразующим предприятием. Сейчас на площадке БЦБК продолжается ликвидация накопленного экологического вреда.

Виктория Абрамченко: на площадке БЦБК удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации

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