В Братском районе мужчина убил двоих напарников на лесополосе

20 ноября в лесном массиве Братского района обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Братскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили мужчину, причастного к совершению преступления. Во время возникшего конфликта 54-летний подозреваемый на почве личных неприязненных отношений убил своих напарников и скрылся с места преступления. Он задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что мужчины в указанном месте проводили рубку ухода за лесом.