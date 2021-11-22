В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»

В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Бурятия.

Технопарк создан на базе Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1.

«В первую очередь такой «Кванториум» нужен для того, чтобы наши дети могли изучать естественные науки, математику, физику, робототехнику, чтобы для них было больше мотивации. Им становится интересно, они лучше начинают понимать предмет и его основы, лучше сдают ЕГЭ, и, соответственно, у них больше возможностей дальше устроиться в жизни. Это и развитие, и профориентация, так как ребенок определяется, что ему более интересно, и просто воспитание личности», - отметил глава глава республики Алексей Цыденов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.