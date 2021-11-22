Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»

В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»

В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»

В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Бурятия. 

Технопарк создан на базе Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1.

«В первую очередь такой «Кванториум» нужен для того, чтобы наши дети могли изучать естественные науки, математику, физику, робототехнику, чтобы для них было больше мотивации. Им становится интересно, они лучше начинают понимать предмет и его основы, лучше сдают ЕГЭ, и, соответственно, у них больше возможностей дальше устроиться в жизни. Это и развитие, и профориентация, так как ребенок определяется, что ему более интересно, и просто воспитание личности», - отметил глава глава республики Алексей Цыденов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери Тутберидзе
Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через BitPanda
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через
TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital
TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital
В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала
В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала
Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США
Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США
Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon
Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon
Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд
Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в пользу дочери
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в
В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания саженцев
В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания
В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России, приняли участие школьники из всех регионов
В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России,
Сочинение: первый шаг к ЕГЭ
Сочинение: первый шаг к ЕГЭ
В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»
В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в

Еще по теме

В Элисте открыли детский технопарк «Кванториум»
В Муроме на базе лицея открылся первый школьный «Кванториум»
В 2022 году в Гатчине планируется открыть детский технопарк «Кванториум»
В Обнинске до 15 ноября откроют детский технопарк «Кванториум»