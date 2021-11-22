В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в пользу дочери

Черемховский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Об этом

сообщается на сайтепрокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что с марта по май этого года подсудимая без уважительных причин не произвела уплату средств на содержание ее несовершеннолетней дочери. Ранее женщину неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности за невыплату алиментов. Общая сумма задолженности составила свыше 70 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовал отдел судебный приставов по городу Черемхово и Черемховскому району УФССП России по Иркутской области. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении (по совокупности приговоров).

Приговор суда вступил в законную силу.