В Ингушетии к 1 сентября 2022 года планируют открыть первый центр для одаренных детей

В Ингушетии к 1 сентября 2022 года планируют открыть первый центр для одаренных детей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки республики Эсет Бокову.

Центр для одаренных детей станет аналогом образовательного центра «Сириус».

«В 2022 году в Республике Ингушетия планируется открытие центра для одаренных детей, вся необходимая работа по этому центру уже проведена, выбрано здание в столице региона. Сейчас проводится формирование технического задания для участия в конкурсе на приобретение оборудования. В рамках нацпроекта оно у нас уже определено на 2022 год, и к первому сентября следующего года планируем уже торжественное открытие центра», – сказала Эсет Бокова.

Она уточнила, что на его базе ежемесячно будут проходить обучение более 100 учащихся. На данный момент проходит переподготовка кадров для этого центра. На закупку оборудования для центра было выделено 225 миллионов рублей.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Президент России Владимир Путин 22 декабря 2020 года подписал закон о федеральной территории «Сириус».