В Иркутске в двух благоустроенных общественных пространствах установили веб-камеры

В Иркутске устанавливают веб-камеры на территории общественных пространств, благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Их уже смонтировали на смотровой площадке с видом на Ангару в роще «Звездочка» в Свердловском округе. В ближайшее время онлайн камеры установят в Парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный. Это актуально, потому что поможет пресекать случаи вандализма и находить злоумышленников. 8 ноября неизвестные испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный. Вандалы вырвали несколько канатов из детского комплекса, сломали качели.

Запущено видеонаблюдение за «Космической площадкой» на бульваре Рябикова. В этом году здесь установили детскую площадку с космической тематикой. Рядом оборудована спортплощадка с двумя комплексами для занятий воркаутом. Предусмотрена зона для спокойного отдыха, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

— Совместно с коллегами ведем работу над созданием в городе безопасной и качественной среды. Установка веб-камер на общественных пространствах Иркутска способствует снижению преступлений — помогает пресекать случаи вандализма и находить злоумышленников. Также сегодня прорабатываем вопрос об организации системы наблюдения в городских лесах.