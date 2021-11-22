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В Иркутской области подвели итоги конкурса на присуждение премии губернатора

В Иркутской области подвели итоги конкурса на присуждение премии губернатора

В Иркутской области глава региона Игорь Кобзев подписал распоряжение о присуждении премии губернатора Иркутской области. Конкурс проходил среди учащихся 14–18 лет, которые имеют достижения в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности. 

В 2021 году в Иркутской области на конкурс были поданы заявки от 181 кандидата. Это победители и призеры олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. 

Среди конкурсантов жюри выбрало 30 ребят с наиболее большим количеством значимых достижений. Они получат премию в размере 25 тысяч рублей. 

Премия губернатора Иркутской области присуждается одаренным школьникам в регионе уже около 15 лет. Кроме этого, с 2018 года студенты, успешно окончившие школу в Иркутской области и поступившие в иркутские вузы, получают региональные выплаты. 

Также с 2020 года функционирует Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей». Эти проекты реализуются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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