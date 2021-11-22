В Иркутскую область поступило 52 800 доз вакцины «Спутник Лайт»

В Приангарье поступило 52 800 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом во время заседания оперативного штаба 22 ноября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона отметил, что по информации Центра управления региона, за три недели в социальных сетях поступило почти 300 обращений по вакцинации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Кобзев:

— Работа по поступлению вакцины в регион продолжается. Большим спросом сейчас пользуется препарат для ревакцинации. На прошлой неделе у меня состоялась рабочая встреча с министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко. Заручился его поддержкой по вопросу увеличения поставок «Спутника Лайт» в регион. Вся вакцина тут же распределяется и направляется по медицинским организациям. При этом в области в достаточном количестве вакцина «Спутник V», запас составляет почти 200 тысяч доз. Еще раз подчеркну: мы должны приложить все усилия для того, чтобы была возможность привить всех желающих.

Игорь Кобзев поручил минздраву региона проработать вопрос по открытию дополнительных пунктов вакцинации. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 943 тысяч человек, второй - более 654 тысяч человек.

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