В Японии занервничали из-за совместных маневров России и Китая у ее берегов

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что совместное патрулирование Россией и Китаем акватории Японского и Восточно-Китайского морей угрожает региональной безопасности. Официальный Токио передал свою обеспокоенность по дипломатическим каналам.

По словам дипломата, о реакции его страны проинформированы все заинтересованные стороны.

Речь идет о задачах, которые выполняла авиация ВКС России и военной авиации КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько дней назад. По официальным данным, в авиагруппу вошли два стратегических бомбардировщика "Хун-6К" и два Ту-95МС. Управление осуществлял самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У. Полет вызвал тревогу в том числе и в Южной Корее — наряду с Японией она поднимала свои истребители.

Как сообщал Ruposters, ранее в КНР провели испытания гиперзвуковой ракеты. В США привели подробности и раскрыли итоги тестирования.