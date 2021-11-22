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В Японии занервничали из-за совместных маневров России и Китая у ее берегов

В Японии занервничали из-за совместных маневров России и Китая у ее берегов

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что совместное патрулирование Россией и Китаем акватории Японского и Восточно-Китайского морей угрожает региональной безопасности. Официальный Токио передал свою обеспокоенность по дипломатическим каналам.

По словам дипломата, о реакции его страны проинформированы все заинтересованные стороны.

Речь идет о задачах, которые выполняла авиация ВКС России и военной авиации КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько дней назад. По официальным данным, в авиагруппу вошли два стратегических бомбардировщика "Хун-6К" и два Ту-95МС. Управление осуществлял самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У. Полет вызвал тревогу в том числе и в Южной Корее — наряду с Японией она поднимала свои истребители.

Как сообщал Ruposters, ранее в КНР провели испытания гиперзвуковой ракеты. В США привели подробности и раскрыли итоги тестирования.

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По материалам: uposters.ru

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