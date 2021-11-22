В Кемеровской области в 2022 году отремонтируют шесть детских садов

По губернаторской программе «Мой новый детский сад» в 2022 году в Кемеровской области проведут ремонтные работы в шести детских садах.

Планируется не только отремонтировать здания, но и благоустроить прилегающую к ним территорию. В учреждения дошкольного образования также поступят новое оборудование, новая мебель и детские игрушки.

В Кузбассе уже отремонтировали детский сад – начальную школу № 235 в Новокузнецке. В рамках проекта в том числе будут обновлены детские сады в Белове, в Междуреченске, в Ленинске-Кузнецком, а также учреждения в поселках и деревнях.

Программа «Мой новый детский сад» запланирована на пять лет. Она создана по инициативе губернатора области Сергея Цивилева по аналогии с региональной программой «Моя новая школа».

«Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы ежегодно ремонтировать не менее десяти дошкольных учреждений. Это будут полный ремонт и переоснащение каждого объекта. Для детей здесь будет создана современная, комфортная и безопасная среда», – заявил губернатор.