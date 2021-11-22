В Москве стартовал Всероссийский педагогический форум Российского движения школьников

В Москве стартовал Всероссийский педагогический форум Российского движения школьников, в нем участвуют 400 педагогов из 85 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба РДШ.

Мероприятие организовано с целью обмена лучшими практиками по взаимодействию РДШ и системы школьного образования.

«Я хорошо понимаю, что те люди, которых я сейчас вижу, являются очень важными и надежными гарантиями того, что в жизни их воспитанников уже есть человек, с которым они могут поговорить о самых серьезных вещах. О тех вещах, о которых порой сложно поговорить с родителем или своим педагогом. Я говорю об очень важных понятиях для наших ребят: дружбе, товариществе, справедливости, Родине, любви. Я верю в то, что в свое время ваши подопечные будут задумываться: что бы на их месте сказали и сделали вы, оказавшись в той или иной ситуации. Вы станете для них верным маяком. И в моей жизни были такие люди, я им благодарен. Я понимаю, что это главное в нашей деятельности. Мы хорошо помним, что традиции, действительно, важно беречь, восстановить, возродить. Мы с вами знаем, что традиция – это не хранение пепла, а передача огня», – обратился к участникам форума директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Милёхин.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула важность системной воспитательной работы для гармоничного развития детей. Она отметила, что в России долгое время не только не были востребованы эффективные советские формы работы с детьми, но и было «огромное сопротивление».

«То, что Российское движение школьников создано, живет, сделало большие уверенные шаги, говорит о том, что оно не сверху придумано, а это огромная потребность общества, большинства людей в нашем обществе. Только поэтому это случилось», – отметила Ольга Казакова.

Депутат пообещала учителям, что в стране будут создаваться все условия для поддержки педагогов, занятых в воспитательной работе.

«Министерство просвещения и Институт воспитания – это наши первые партнеры в нашем труде, наша поддержка. Вы знаете, что у нас много новых проектов: «Навигаторы детства» – я знаю, что здесь сидящие есть, кто активно участвует в этом процессе, «Орлята России» – наш новый эксперимент по работе с начальными классами, и каждодневные наши повестки – наши проекты РДШ. Здесь сидит команда Российского движения школьников – все сотрудники, которыми я горжусь: руководители проектов и лидеры для наших ребят – от науки до волонтерства. Мы очень стараемся, а у нас непростая задача – соответствовать ожиданиям не одной аудитории, а трех. Это всегда очень сложно, особенно если она взаимоисключающая. Мы часто обсуждаем: детское движение – оно про кого? Про детей? Тогда нам нужно делать все для детей, но мы же понимаем, что то, что очень нравится ребятам, – не всегда нравится родителям, это не всегда правильно. Есть вещи, которые нравятся родителям или педагогам, но дети на это никогда не пойдут. Это сложная всегда ситуация с точки зрения балансирования между этими тремя источниками в нашем воспитательном процессе. Но мы должны соответствовать вызовам времени. Если мы перестанем отвечать повестке, в которой живут дети, то мы перестанем быть актуальными. Если мы во всем будем им потакать, то мы не справимся со своей ролью наставников и взрослых, которые должны детей провести с минимумом трагических событий в жизни. Именно таким образом на сегодняшний момент мы пытаемся выстраивать наши проекты, нашу повестку, нашу деятельность, чтобы всем трем аудиториям было максимально комфортно в этом балансе», – сказала глава РДШ Ирина Плещева.

Тему эффективного взаимодействия всех участников воспитательного процесса продолжила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

«Мы в программы воспитания заложили очень важную мысль, что педагогический коллектив, все субъекты воспитания должны работать как единый организм. Но это было бы абсолютно невозможно, если бы вы, люди, которые представляют различные ведомства, организации, институты, не умели бы это выстроить между собой», – отметила Наталья Агре.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».