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В МВД рассказали, гости из каких стран чаще всего попадают в ДТП

В МВД рассказали, гости из каких стран чаще всего попадают в ДТП

За 9 месяцев текущего года более 60% ДТП, совершенных с участием иностранцев на территории России, произошли по их вине. Чаще всего в документах фигурировали граждане Армении, Узбекистана и Азербайджана, следует из подготовленного МВД РФ обзора дорожно-транспортной аварийности в стране.

"В среднем иностранные водители были виновны в 61,5% всех ДТП с их участием. Практически в двух третях случаев были виновны в совершении ДТП водители - граждане республик Армения, Узбекистан и Азербайджан, только в половине случаев водители - граждане республик Беларусь и Казахстан", - говорится в отчете.

Также представители ведомства отметили рост на 3,6% (3 211) количества аварий из-за нарушения правил дорожного движения шоферами, являющимися выходцами из стран СНГ, а также числа травмированных в таких инцидентах на 1,5% (4 213). Максимальное количество подобных случаев зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Сахалинской областях.

В целом с января по сентябрь 2021 года из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами в Российской Федерации произошло 3 540 инцидентов и это составило 4,1% от общего количества случаев, произошедших из-за нарушения правил вождения. В них погибли 285 и пострадали 4 670 человек.

Ранее Ruposters писал, что автоэксперт назвал самые опасные при аварии автомобили.

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По материалам: uposters.ru

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