В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала

Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий использование систем найма с искусственным интеллектом, которые не проходят ежегодные проверки на предмет дискриминации по признаку расы или пола. Об этом пишет Associated Press.

Закон обяжет работодателей раскрывать информацию об использовании автоматизированных систем обработки резюме. Он также даст соискателям возможность выбирать альтернативные варианты рассмотрения своей кандидатуры, например, человеком.

Авторы документа считают, что меры помогут снизить вероятность искажения пула претендентов и демографических характеристик сотрудников ИИ-системами для найма.

Нарушителям грозит штраф до $1500. Если мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подпишет документ, он вступит в силу в 2023 году.

Организации по защите бизнеса поприветствовали принятие закона. Они предполагают, что прозрачность инструментов имеет «жизненно важное» значение как для работодателей, так и для соискателей.

По словам доцента Нью-Йоркского университета Юлии Стоянович, лучшая часть принятого закона — требования о раскрытии информации, чтобы кандидаты знали, что их оценивает компьютер и куда направляются персональные данные. Однако она отметила, что эффективность аудита ИИ-систем вызывает обеспокоенность:

«Бремя этих аудитов ложится на поставщиков инструментов для демонстрации соответствия некоторому элементарному набору требований, которые очень легко выполнить».

Сотрудница Центра демократии и технологий Александра Гивенс также считает, что закон защищает не все уязвимые слои населения. По ее словам, в документе не учтены другие предубеждения, такие как эйджизм.

Напомним, в сентябре Сенат Калифорнии принял закон, регулирующий алгоритмы производительности труда.

В июле в Нью-Йорке вступил в силу закон, требующий обеспечение конфиденциальности биометрических данных.

В апреле американский сенатор представил законопроект, запрещающий правительственным учреждениям покупать данные Clearview AI без судебного ордера.



