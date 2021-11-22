Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала

В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала


Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий использование систем найма с искусственным интеллектом, которые не проходят ежегодные проверки на предмет дискриминации по признаку расы или пола. Об этом пишет Associated Press.


Закон обяжет работодателей раскрывать информацию об использовании автоматизированных систем обработки резюме. Он также даст соискателям возможность выбирать альтернативные варианты рассмотрения своей кандидатуры, например, человеком.


Авторы документа считают, что меры помогут снизить вероятность искажения пула претендентов и демографических характеристик сотрудников ИИ-системами для найма.


Нарушителям грозит штраф до $1500. Если мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подпишет документ, он вступит в силу в 2023 году.


Организации по защите бизнеса поприветствовали принятие закона. Они предполагают, что прозрачность инструментов имеет «жизненно важное» значение как для работодателей, так и для соискателей.


По словам доцента Нью-Йоркского университета Юлии Стоянович, лучшая часть принятого закона — требования о раскрытии информации, чтобы кандидаты знали, что их оценивает компьютер и куда направляются персональные данные. Однако она отметила, что эффективность аудита ИИ-систем вызывает обеспокоенность:


«Бремя этих аудитов ложится на поставщиков инструментов для демонстрации соответствия некоторому элементарному набору требований, которые очень легко выполнить».


Сотрудница Центра демократии и технологий Александра Гивенс также считает, что закон защищает не все уязвимые слои населения. По ее словам, в документе не учтены другие предубеждения, такие как эйджизм.


Напомним, в сентябре Сенат Калифорнии принял закон, регулирующий алгоритмы производительности труда.


В июле в Нью-Йорке вступил в силу закон, требующий обеспечение конфиденциальности биометрических данных.


В апреле американский сенатор представил законопроект, запрещающий правительственным учреждениям покупать данные Clearview AI без судебного ордера.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери Тутберидзе
Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через BitPanda
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через
TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital
TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital
В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала
В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала
Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США
Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США
Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon
Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon
Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд
Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в пользу дочери
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в
В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания саженцев
В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания
В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России, приняли участие школьники из всех регионов
В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России,
Сочинение: первый шаг к ЕГЭ
Сочинение: первый шаг к ЕГЭ
В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»
В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в

Еще по теме

Мэра Нью-Йорка переизбрали на второй срок
Мэр Нью-Йорка: Никто из пострадавших от взрыва не умрет
Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах
Путин подписал закон о штрафах до 1 млн для поисковиков