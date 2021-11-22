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В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний» победили 50 команд

В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний» победили 50 команд

В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний» Российского общества «Знание» победили 50 команд, сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Победители приедут в Москву 6 декабря на финальную игру. 

В полуфинале играли 100 команд: 80 команд – победителей отборочного этапа, а также 20 первых команд из общего рейтинга, которые не прошли по итогам всех отборочных игр. В финал вышли 16 команд из Москвы, 11 команд из Санкт-Петербурга, 8 команд из Уфы, 4 команды из Владивостока, 2 команды из Новосибирска. Среди финалистов также жители Балакова Саратовской области, Стерлитамака из Республики Башкортостан и Уссурийска Приморского края. 

«Для многих команд из самых разных регионов нашей страны финал в Москве – это большое событие. Встреча в офлайн-формате даст еще больше впечатлений нашим игрокам – в «Лиге знаний» собрались настоящие фанаты интеллектуальных игр. У нас уже сложилось большое сообщество людей самых разных возрастов и профессий, которые каждые две недели играют в нашу интеллектуальную викторину. Только через последние отборочные игры прошли 20 тысяч человек. И эта впечатляющая цифра продолжает расти: к викторине подключаются не только жители мегаполисов, но и игроки из небольших городов. «Лига Знаний» дает молодежи замечательную возможность интеллектуального и увлекательного проведения досуга», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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