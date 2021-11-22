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В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России, приняли участие школьники из всех регионов

В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России, приняли участие школьники из всех регионов

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершается программа «Юные капитаны России», объединившая почти 160 ребят из разных регионов страны, информирует Минпросвещения России. 

В числе участников – воспитанники екатеринбургского детского отряда «Каравелла», созданного писателем Владиславом Крапивиным, победители конкурсов научно-технического творчества и судомоделирования, ученики морских школ и флотилий, клубов юных моряков и речников.

На протяжении трёх недель они изучали военно-морскую историю страны и знакомились с городами Черноморского побережья России: их портами и особенностями функционирования.

На занятиях в «Академии морских профессий» обучение проводилось по нескольким направлениям: «Лётчик ВМС», «Подготовка моряка: тренажёры и возможности», «Снайпинг», «Ориентирование по небесным объектам», «Морская мастерская», «VR-регата», «Юный спасатель», «Основы первой помощи», «Ораторское искусство», «Морской эколог». Ребята осваивали такелаж, флажный семафор и корабельную архитектуру.

Каждый отряд подготовил тематическую выставку «И славе флота нет конца!», для которой ребята сделали макеты портов и рассказали об их особенностях и значимости для военно-морского флота страны.

Смена завершается 23 ноября.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

Он состоит из десяти базовых лагерей, четыре из которых работают круглогодично, шесть – в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные программы федерального и регионального уровней.

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят.

# Общество
По материалам: edu.ru

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