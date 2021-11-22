В РФ введут ответственность за незаконный оборот цифровых активов

ЦБ РФ предлагает ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и установить порядок налогообложения операций с ними. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.

Новые законы призваны создать целостное регулирование цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.

"На законодательном уровне будет установлен порядок налогообложения операций с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами и введена ответственность за незаконный оборот ЦФА", — говорится в документе.

ЦБ РФ напомнил, что продолжает разработку цифрового рубля и для этого также потребуется внесение изменений в ряд законодательных актов.

Кроме того, Банк России планирует усилить вовлеченность депозитариев в обслуживание цифровых активов и цифровых прав посредством выпуска ими соответствующих расписок.

"Для центрального депозитария выпуск таких расписок предлагается сделать обязательным при получении им соответствующего запроса от держателей цифровых активов и цифровых прав", — отметили в центробанке.

Напомним, с 1 января 2021 года в РФ действует закон «О цифровых финансовых активах». Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых «возможны только путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра».

Для выпуска ЦФА необходимо предоставить информацию об эмитенте, сведения об операторе информационной системы, вид и объем прав, удостоверяемых активами, данные об эмиссии и другие.

ЦБ РФ установил лимит на приобретение ЦФА физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, на уровне 600 000 рублей в течение одного года.

Лимит не распространяется на неквалифицированных инвесторов-юрлиц.

При этом неквалифицированные инвесторы не могут приобретать ЦФА, выпущенные в иностранных информационных системах, с возможностью осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, а также если в решении о выпуске таких активов не указан срок исполнения обязательств.