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В РФ введут ответственность за незаконный оборот цифровых активов

В РФ введут ответственность за незаконный оборот цифровых активов


ЦБ РФ предлагает ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и установить порядок налогообложения операций с ними. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.


Новые законы призваны создать целостное регулирование цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.


"На законодательном уровне будет установлен порядок налогообложения операций с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами и введена ответственность за незаконный оборот ЦФА", — говорится в документе.


ЦБ РФ напомнил, что продолжает разработку цифрового рубля и для этого также потребуется внесение изменений в ряд законодательных актов.


Кроме того, Банк России планирует усилить вовлеченность депозитариев в обслуживание цифровых активов и цифровых прав посредством выпуска ими соответствующих расписок.


"Для центрального депозитария выпуск таких расписок предлагается сделать обязательным при получении им соответствующего запроса от держателей цифровых активов и цифровых прав", — отметили в центробанке.


Напомним, с 1 января 2021 года в РФ действует закон «О цифровых финансовых активах». Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых «возможны только путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра».


Для выпуска ЦФА необходимо предоставить информацию об эмитенте, сведения об операторе информационной системы, вид и объем прав, удостоверяемых активами, данные об эмиссии и другие.


ЦБ РФ установил лимит на приобретение ЦФА физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, на уровне 600 000 рублей в течение одного года.


Лимит не распространяется на неквалифицированных инвесторов-юрлиц.


При этом неквалифицированные инвесторы не могут приобретать ЦФА, выпущенные в иностранных информационных системах, с возможностью осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, а также если в решении о выпуске таких активов не указан срок исполнения обязательств.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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