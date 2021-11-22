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В России разработали новую программу обучения в автошколах на категорию В

В России разработали новую программу обучения в автошколах на категорию В

В России разработали новую программу обучения в автошколах на категорию В, сообщает газета «Известия».

Новый проект создали представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности». 1 декабря его планируют представить в Министерство просвещения Российской Федерации.

В новой программе теоретический блок разбит на модули, то есть теоретические занятия поделены на тематические блоки: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В как объектов управления». Также в программе появляется и совсем новый модуль, состоящий из видеотестов, отрабатывающих порядок действий при возникновении аварийной ситуации. 

«Это серия коротких видеороликов, примерно по 30 секунд. На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае», – сказал председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов.

Также сокращаются часы теории, но добавляется самостоятельное обучение, например с помощью онлайн-пособий. Кроме итогового внутреннего экзамена, будут и промежуточные – после каждой темы, причем в случае неуспеха за дополнительные занятия и пересдачу надо будет доплачивать. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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