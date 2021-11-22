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В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных школ

В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных школ

В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных школ, ввести в эксплуатацию их планируют до 2026 года, сообщает интернет-телевидение Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Также до 2024 года также планируется создать еще 79 детских садов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что с 2019 года начали работу 94 детских сада, 25 из которых заработали в этом году. За последние три года в городе появилась 31 школа. 

Дополнительное образование на сегодняшний день получает 87% юных петербуржцев, при этом более 90% секций и кружков работают для детей абсолютно бесплатно. Кроме того, в 2021 году в Петербурге открылись 14 высокотехнологичных центров обучения, а к 2024 году их количество увеличится до 46.

# Общество
По материалам: edu.ru

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