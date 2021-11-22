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В школах Амурской области к 2024 году откроется 220 «Точек роста»

В школах Амурской области к 2024 году откроется 220 «Точек роста»

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Приамурье уже открыты 97 «Точек роста» Минпросвещения России, 29 из них – в текущем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

С нынешнего года формат работы «Точек роста» обновлен: если раньше они были центрами цифрового и гуманитарного профиля, то теперь это центры естественно-научной и технологической направленностей, куда входят цифровые лаборатории по трем основным предметам (по химии, физике и биологии).

Благодаря новому оснащению появилась возможность проводить больше глубинных исследований, что нравится школьникам. Например, теперь на уроках химии ученики могут опытным путем узнать щелочной баланс, плотность веществ.

«Создание таких объектов, как «Точки роста», даст возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. То есть дети из достаточно небольших сел будут иметь доступ к современным технологиям. В данном направлении мы будем развиваться и дальше. Так, к 2024 году «Точки роста» зайдут в 220 амурских школ», - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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