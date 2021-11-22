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В Смоленске полицейские провели для школьников занятие по профилактике проявлений терроризма и экстремизма

В Смоленске полицейские провели для школьников занятие по профилактике проявлений терроризма и экстремизма

В Смоленске сотрудники полиции провели для учащихся Лицея № 1 имени академика Б.Н. Петрова занятие по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Занятие прошло в рамках профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Полицейские разъяснили школьникам понятие «экстремизм», рассказали о способах его проявления и методах противодействия, отметив, что молодое поколение может быть особенно подвержено влиянию экстремистских взглядов и течений. Также сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области сообщили об ответственности за совершение противоправных деяний экстремистской направленности. 

Кроме того, сотрудники полиции дали рекомендации, как вести себя, чтобы не попасть под влияние радикально настроенных лиц и объединений, в том числе и в интернете. Полицейские также пояснили, что распространение в социальных сетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, на унижение человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку, является одной из форм экстремизма. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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