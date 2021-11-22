В Совфеде РФ заявили об изучении криптовалют

Совет Федерации анализирует криптовалюты на финансовом рынке и намерен в будущем "серьезно заняться этим вопросом", сказала первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Об этом пишет URA.RU.

По ее словам, вероятность, что за криптоактивами будущее, существует, но пока из-за высокой волатильности рассматривать их как официальные валюты нельзя.

«Криптовалюты сегодня, как на качелях — то вверх, то вниз. Наверное, за ними есть будущее, наверное, что-то будет. Но официальной валютой в расчетах государства я пока их не вижу», — отметила Перминова.

Ранее об активном изучении рынка криптовалют заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.