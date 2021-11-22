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В Совфеде РФ заявили об изучении криптовалют

В Совфеде РФ заявили об изучении криптовалют


Совет Федерации анализирует криптовалюты на финансовом рынке и намерен в будущем "серьезно заняться этим вопросом", сказала первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Об этом пишет URA.RU.


По ее словам, вероятность, что за криптоактивами будущее, существует, но пока из-за высокой волатильности рассматривать их как официальные валюты нельзя.


«Криптовалюты сегодня, как на качелях — то вверх, то вниз. Наверное, за ними есть будущее, наверное, что-то будет. Но официальной валютой в расчетах государства я пока их не вижу», — отметила Перминова.


Ранее об активном изучении рынка криптовалют заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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