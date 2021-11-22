В СПЧ предложили создать реестр токсичного контента. "Токсичным", например, предлагают считать отказ от рождения детей

Вадим Карасев

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов выступил с инициативой по поводу создания реестра токсичного контента. Об этом сообщают "Ведомости".

Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время,

— заявил он.

К такому контенту Ашманов отнес информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Он выступил с предложением "блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ" подобный контент.





Ашманов выдвинул идею создания подобного "Википедии" каталога, где категории контента и степень его токсичности будут определяться в процессе "открытого общественного обсуждения", а вести его будет "открытое сообщество". Ашманов предлагает разграничивать реестр по степени токсичности — от запрещенного до нежелательного. Каталог будет включать ссылки на существующие сайты, группы в сети и скриншоты, а соцсети смогут подключиться к нему через "технологичные разъемы" и получить рекомендации по его использованию.

Ашманов также предложил подписать меморандум по противодействию токсичному и запрещенному контенту в интернете таким компаниям, как "ВКонтакте", "Яндекс" Rambler, Rutube, и зарубежным цифровым платформам.





Свою инициативу Игорь Ашманов планирует представить на очередной встрече СПЧ с Владимиром Путиным, которая может состояться до Нового года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле об идее создания реестра токсичного контента ничего не знают.

Блокировать определенный контент хочет и Роскомнадзор. Под его цензуру уже попали аниме-фильмы и сериалы. На очереди — проекты, "пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации".

Мариана Панкина