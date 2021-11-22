В США долговременная утрата обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции отмечена у 1,6 млн человек

Вадим Карасев

Потеря обоняния — так называемая аносмия — служит одним из частых симптомов Covid-19, в той или иной степени она наблюдается у 30–80 % заразившихся. Примерно у 90 % пациентов обоняние возвращается в течение двух недель, однако некоторым людям требуется существенно больше времени, чтобы восстановить его. А некоторые пациенты утрачивают способность воспринимать запахи навсегда.

По данным новой статьи, опубликованной в журнале JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery, до 1,6 миллиона человек в США потеряли обоняние в результате инфекции Covid-19 как минимум на шесть месяцев. Хотя среди длительных проявлений болезни есть и куда более опасные — например, поражение сердца или легких, — врачи считают что долговременную аносмию нельзя упускать из виду. Люди с аносмией в два раза чаще сталкиваются с такими опасностями, как неспособность обнаружить утечку газа или испорченную пищу. К тому же потеря обоняния связана с более высоким уровнем депрессии, влияет на аппетит и социальные отношения.

Прогноз для пациентов с длительной аносмией не очень оптимистичен. После шести месяцев потери обоняния шанс выздоровления — менее 20 %. Примерно 5 % всех случаев приводят к безвозвратной потере обоняния.

Почему Covid-19 влияет на обоняние, до сих пор неясно, и особенно озадачивает то, что симптом может сохраняться в течение нескольких месяцев. «Мы думаем, что вирус атакует поддерживающие клетки в носу, которые помогают обонятельным нервам выполнять свою работу, — говорит Джей Ф. Пиччирилло (Jay F. Piccirillo), оториноларинголог из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. —Люди, чьи поддерживающие клетки становятся более инфицированными и имеют большую вирусную нагрузку, с большей вероятностью будут иметь стойкую потерю обоняния».