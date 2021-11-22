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В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»

В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»

В Уральском государственном педагогическом университете открылся педагогический технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Технопарк назван в честь известного педагога, деятеля математического образования, большая часть профессиональной деятельности которого была связана со Свердловским пединститутом, ныне УрГПУ, Владимира Житомирского.

Помещения технопарка включают в себя образовательные пространства естественно-научного и технологического профилей, которые оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить лабораторные работы, лекционные и семинарские занятия и другие образовательные мероприятия.

«Открытие педагогического «Кванториума» УрГПУ имеет важное значение, так как способствует решению значимых задач. «Кванториум» – база для проведения практических занятий со студентами УрГПУ, обучения их методикам и технологиям преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. Новая инновационная площадка дает возможность готовить выпускников университета к педагогической деятельности в школах, оснащенных современным оборудованием, а также в детских технопарках «Кванториум», центрах естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», центрах цифрового образования «IT-куб», что, безусловно, расширяет поле для выбора будущей профессии мечты», – отметила ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

Кроме студентов педагогического вуза, целевой аудиторией технопарка станут учителя и школьники.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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