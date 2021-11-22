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В Венесуэле пообещали стипендии для изучения криптовалют

В Венесуэле пообещали стипендии для изучения криптовалют


Новоизбранный губернатор Ла-Гуайры (Венесуэла) Хосе Алехандро Теран предложил выдавать стипендии студентам Centro de Formación Tecnica для изучения майнинга и криптовалют.


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Инициатива является частью программы La Guaira Digital, направленной на улучшение экономической ситуации в стране. Стипендии задуманы для стимулирования граждан к повышению финансовой грамотности.


Студенты Centro de Formación Tecnica будут изучать добычу криптовалют, торговлю цифровыми активами, невзаимозаменяемые токены и другие смежные темы.


Предложение уже поддержали Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью, академия Axie Infinity, политгруппа Independientes con Terán и участники правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.


«Я молод и верю в цифровую экономику. Помогая людям создавать несколько источников дохода, мы обеспечиваем экономическую стабильность их семьям», — написал Теран.


Политик пообещал стать первым губернатором в Венесуэле, который будет развивать цифровые технологии и организовывать курсы по трейдингу.


Ранее венесуэльский филиал Pizza Hut, Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара и крупнейший центр подготовки авиационного персонала в стране Caracas Air начали принимать к оплате биткоин.


Напомним, в марте 2021 года Банк Венесуэлы предоставил гражданам возможность покупки стейблкоинов. В мае президент страны Николас Мадуро распорядился осуществлять социальные выплаты в El Petro.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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