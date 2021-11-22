В Висконсине внедорожник въехал в толпу на рождественском параде

08:40 Автор: Иван Рощепий

Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу во время рождественского парада в американском городе Уокеша (штат Висконсин). Об этом заявил глава полиции Уокеши Дэниел Томпсон, трансляция его выступления велась на странице города в Facebook.

Наезд произошёл приблизительно в 16:39 (01:39 по московскому времени). Как следует с видеозаписей с места происшествия, красный внедорожник на большой скорости въехал в скопление участников парада.

Отмечается, что среди пострадавших 11 взрослых и 12 детей, их доставили в больницы. Также на сайте телекомпании CBS сообщается о нескольких погибших. Изначально говорилось лишь об одной жертве, передаёт ТАСС.

По словам начальника полицейского управления Уокешо, в распоряжении правоохранителей находится автомобиль, предположительно участвовавший в инциденте. Кроме того, им удалось задержать «человека, представляющего интерес для следствия». Не уточняется, идёт ли речь о водителе автомобиля. Также власти пока не квалифицруют произошедшее как теракт.

Полиция попросила жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.

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