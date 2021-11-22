Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса и решил принять участие в испытаниях назальной вакцины

Вадим Карасев

Вчера 69-летний президент России Владимир Путин сделал повторную прививку от коронавируса. Он сообщил, что ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".

Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация,

— сказал он на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Президент добавил, что после прививки чувствовал себя хорошо.

Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально,

— отметил Путин.





Повторная вакцинация Владимира Путина, как и первая, не была публичным мероприятием.

В рамках встречи с Денисом Логуновым Владимир Путин также заявил, что готов лично поучаствовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, над которой сейчас работают в Центре Гамалеи.

Я могу принять участие в этом эксперименте?

— поинтересовался глава государства.

Для этого, как оказалось, Владимиру Путину нужно было просто подписать согласие, что он был готов сделать немедленно.

Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать,

— заявил он.





Ситуация с коронавирусом в мире тем временем вновь стремительно ухудшается: во Франции началась пятая волна пандемии (число новых случаев заражения за неделю выросло на 80%), в Австрии с сегодняшнего дня вводят общенациональный локдаун, а с 1 февраля — всеобщую обязательную вакцинацию. В России за вчерашний день выявлено 36 970 новых случаев заражения, зафиксировано 1 252 смертельных случая.

Мариана Панкина