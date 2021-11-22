"Воссоединение года": Водонаева и Боня помирились после 15-летней ссоры

Вадим Карасев

39-летняя Алена Водонаева и 41-летняя Виктория Боня на протяжении многих лет находились в состоянии тихой войны друг с другом. Однако совершенно неожиданно для всех звезды "Дома-2" помирились, сообщает "СтарХит".

Скандальные знаменитости увиделись на одном из столичных мероприятий. Неожиданно для многих светские львицы тепло друг друга поприветствовали.

"Воссоединение года. У меня мурашки по коже", — сказала в опубликованном видео Виктория Боня.

Судя по всему, Алена Водонаева также была рада, что затянувшаяся ссора наконец закончилась. Звезда "Дома-2" обняла бывшую соперницу, погладив ее по руке.

"Мы не виделись 15 лет! Это легендарная встреча", — заявила 39-летняя Алена Водонаева.

Любопытно, что снимавшая сцену на телефон очевидец события в сердцах даже отметила: "Где-то плачет один Степан Меньщиков".



Как писал NEWSTES, ранее Водонаева пристыдила бедных россиян за то, что они "ноют об отношениях".