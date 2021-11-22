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Врачи не смогли помочь Ольге Бузовой и отправили ее в больницу

Врачи не смогли помочь Ольге Бузовой и отправили ее в больницу
Ведущая и певица Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем. Сегодня 35-летняя артистка поделилась неприятной новостью — она вынуждена пропасть из поля зрения поклонников из-за проблем со здоровьем. «Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram», — сообщила артистка. Напомним, что недавно певица получила травму руки. У Ольги диагностировано защемление нерва, поэтому она едва может пошевелить конечностью. «Но только на несколько дней! — поспешила успокоить блондинка. — Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев».
Ольга Бузова Фанаты очень переживают за судьбу любимой исполнительницы. В комментариях они оставляют пожелания о скорейшем выздоровлении. «Какая жесть! Сил и терпения тебе, Оль! Все будет хорошо. Твои люди всегда с тобой»; «Ого! Поправляйтесь скорее, вы нам нужны»; «Верю, что все будет хорошо», — пишут пользователи Сети. Ранее пиар-агент звезды отмечал, что боль в руке у нее обострилась после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период». К слову, минувшей весной Ольга уже была экстренно госпитализирована. Блондинка перенесла операцию и несколько дней находилась в реанимации. Поклонники уверены: Бузовой необходима передышка. «К концу года всегда подхожу в состоянии нестояния. Весь год работала как сумасшедшая», — соглашается она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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