Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заключение договоров об электроэнергии хотят упростить

Заключение договоров об электроэнергии хотят упростить

00:47  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1222108-7



Правительство предлагает упростить порядок заключения договоров о передаче электроэнергии. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в осеннюю сессию.

Сейчас установлено, что заключить такое соглашение невозможно, если ранее не был подписан договор по оперативно-диспетчерскому управлению, направленный на обеспечение безопасности и предупреждение аварийных ситуаций.

В кабмине считают, что это требование усложняет взаимодействие с сетевыми организациями для поставщиков и потребителей, которые не являются плательщиками за такие услуги. 

Законопроект предлагает исключить требование о заключении договора по оперативно-диспетчерскому управлению перед подписанием договора о передаче электроэнергии.


Читайте также:

• Тарифы на электроэнергию для населения ежегодно будут расти на 5% • ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию на 2022 год

Также устанавливается, что в соглашениях, которые системные операторы заключают с организацией по управлению единой национальной электрической сетью и организациями коммерческой инфраструктуры, больше не будут участвовать федеральные органы исполнительной власти.

Полномочия Правительства и уполномоченных им федеральных органов предлагается уточнить исходя из правоприменительной практики. В частности, они смогут определять порядок утверждения нормативов запасов топлива.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#энергетика #электроэнергия


780
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

На выходных жители Иркутской области провели 30 одиночных пикетов против принудительной вакцинации
На выходных жители Иркутской области провели 30 одиночных пикетов
Размер прожиточного минимума и МРОТ в России увеличили на 8,6% на 2022 год
Размер прожиточного минимума и МРОТ в России увеличили на 8,6% на
Скончался главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков
Скончался главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков
«Норникель» объявляет о наборе сотрудников из Иркутской области для работы в Норильске
«Норникель» объявляет о наборе сотрудников из Иркутской области для
Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
"Такой ожог — это сразу кость": коллега Марины Хлебниковой призвала молиться за ее здоровье
"Такой ожог — это сразу кость": коллега Марины Хлебниковой
Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite
Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo
Слух: Lost in Random могут добавить в подписку Game Pass
Слух: Lost in Random могут добавить в подписку Game Pass
2 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за прошедшую неделю
2 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за прошедшую неделю
Microsoft начала предлагать покупку Xbox Series X в бандле с избранными играми
Microsoft начала предлагать покупку Xbox Series X в бандле с
Ливрея автомобиля Forza Horizon 5 в стиле Halo Needler от POPeART
Ливрея автомобиля Forza Horizon 5 в стиле Halo Needler от POPeART
На покупку всей «косметики» в Marvel’s Avengers придется потратить больше $3000
На покупку всей «косметики» в Marvel’s Avengers придется потратить

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Еще по теме

Электроэнергетические компании не смогут заключать договоры купли-продажи для компенсации потерь
МЭР определило границы роста тарифов ЖКХ в 2017 году
Тарифы на электроэнергию в Узбекистане с 1 октября повышаются на 5%
На Севере могут разрешить двухсторонние договоры купли-продажи энергии