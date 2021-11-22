Заключение договоров об электроэнергии хотят упростить

00:47 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1222108-7

Правительство предлагает упростить порядок заключения договоров о передаче электроэнергии. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в осеннюю сессию.

Сейчас установлено, что заключить такое соглашение невозможно, если ранее не был подписан договор по оперативно-диспетчерскому управлению, направленный на обеспечение безопасности и предупреждение аварийных ситуаций.

В кабмине считают, что это требование усложняет взаимодействие с сетевыми организациями для поставщиков и потребителей, которые не являются плательщиками за такие услуги.

Законопроект предлагает исключить требование о заключении договора по оперативно-диспетчерскому управлению перед подписанием договора о передаче электроэнергии.





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Также устанавливается, что в соглашениях, которые системные операторы заключают с организацией по управлению единой национальной электрической сетью и организациями коммерческой инфраструктуры, больше не будут участвовать федеральные органы исполнительной власти.

Полномочия Правительства и уполномоченных им федеральных органов предлагается уточнить исходя из правоприменительной практики. В частности, они смогут определять порядок утверждения нормативов запасов топлива.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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