Заключение договоров об электроэнергии хотят упростить
00:47 Автор: Мария Соколова
Законопроект: № 1222108-7
Правительство предлагает упростить порядок заключения договоров о передаче электроэнергии. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в осеннюю сессию.
Сейчас установлено, что заключить такое соглашение невозможно, если ранее не был подписан договор по оперативно-диспетчерскому управлению, направленный на обеспечение безопасности и предупреждение аварийных ситуаций.
В кабмине считают, что это требование усложняет взаимодействие с сетевыми организациями для поставщиков и потребителей, которые не являются плательщиками за такие услуги.
Законопроект предлагает исключить требование о заключении договора по оперативно-диспетчерскому управлению перед подписанием договора о передаче электроэнергии.
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Также устанавливается, что в соглашениях, которые системные операторы заключают с организацией по управлению единой национальной электрической сетью и организациями коммерческой инфраструктуры, больше не будут участвовать федеральные органы исполнительной власти.
Полномочия Правительства и уполномоченных им федеральных органов предлагается уточнить исходя из правоприменительной практики. В частности, они смогут определять порядок утверждения нормативов запасов топлива.
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