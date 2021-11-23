15 случаев, которые доказывают, что отношения в семье держатся не только на любви, но и на хорошем юморе

Развеселить кого-то и поднять ему настроение бывает весьма непростой задачей. И круче остальных с ней могут справиться те, кто знает человека лучше всего — его родные и близкие люди. Поэтому папины шутки, мамины приколы, а иногда и неосознанные действия членов семьи могут стать лучшим лекарством от печали и скуки! Именно такими забавными случаями и поделились авторы снимков из нашей сегодняшней подборки.

Папа сделал скульптуру

Папа оставляет мне таблетки таким способом, чтобы меня приободрить

Папе всегда нужно платить налог

Решил создать этот экспонат на кухне, чтобы повеселить маму

Девушка захотела, чтобы на Хэллоуин у нас был парный костюм из сериала «Ход Королевы»

Переехала к папе месяц назад. Он просил меня убирать за собой свои волосы в ванной комнате

Сегодня вечером обнаружила в ванной комнате его напоминание.

Мама отправила мне свой снимок из кресла дантиста

Мы привезли новорождённого сына домой, и две шутки спустя он захотел обратно в роддом

Книга «Коллекция лучших в мире папиных шуток».

Разрисовала куриное яйцо, чтобы повеселить отца

Утром он сказал мне, что сделал из него яичницу, а там оказалось два желтка!

У моего парня особая связь с нашим котом. Это веселит меня, но и заставляет чувствовать себя третьей лишней

Обожаю свою девушку!

Моя жена очень хороша в игре «The Sims»

Моя дочь, которая хотела костюм Трансформера на Хэллоуин

Брат убрался в ванной во время моего отсутствия. Прошлой ночью я оставила там парочку своих вещей, и он превратил это в настоящее место преступления

Папа пришёл в школу на костюмированный парад. Он не понял, что в костюмах должны быть только участники парада

А как вы в семье поднимаете друг другу настроение?