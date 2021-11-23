18 фотографий, которые докажут, что объявления о продаже зеркал — это отдельный вид комедии
Продать вещь в интернете просто — достаточно разместить её фотографию, описание и цену. Готово, вы великолепны! Но вот только с некоторыми предметами могут возникнуть трудности, и самый яркий пример тому — зеркала. Как сфотографировать их так, чтобы и самому поменьше попасть в кадр, и показать товар во всей красе? У разных людей есть разные решения этой проблемы, и некоторые из них поражают своей креативностью.
Бу!
Попыталась спрятаться, но не вышло
Тут и глаза сломать можно!
Лучшая модель для рекламы
Как остаться анонимным
Объявление о продаже зеркала для макияжа
Угадай страну по фотографии
По словам продавца, ребёнок не продаётся, а вот зеркало — да
Отрекламировал на все сто
Кажется, собаку забыли предупредить
Бывают собаки, чьи выражения морд говорят обо всём громче слов. Здесь мы собрали несколько таких эмоциональных мордочек.
Спрятался
Профессионально выкрутилась
Собака в комплект не входит
Вся семья в сборе
Как показать, что это увеличительное зеркало
Зеркало от Бэтмена точно стоит брать
Работа в команде
Некоторые фотографии могут стать настоящими ребусами для глаз и мозга. Попробуете их разгадать?
Что это за магия?
Креативный подход к рекламе — залог успеха. Об этом прекрасно знал челябинец, который решил привлечь внимание к своему объявлению для сдачи квартиры, добавив на него Квентина Тарантино.