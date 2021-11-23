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18 фотографий, которые докажут, что объявления о продаже зеркал — это отдельный вид комедии

18 фотографий, которые докажут, что объявления о продаже зеркал — это отдельный вид комедии

Продать вещь в интернете просто — достаточно разместить её фотографию, описание и цену. Готово, вы великолепны! Но вот только с некоторыми предметами могут возникнуть трудности, и самый яркий пример тому — зеркала. Как сфотографировать их так, чтобы и самому поменьше попасть в кадр, и показать товар во всей красе? У разных людей есть разные решения этой проблемы, и некоторые из них поражают своей креативностью.

Бу!

Попыталась спрятаться, но не вышло

Тут и глаза сломать можно!

Лучшая модель для рекламы

Как остаться анонимным

Объявление о продаже зеркала для макияжа

Угадай страну по фотографии

По словам продавца, ребёнок не продаётся, а вот зеркало — да

Отрекламировал на все сто

Кажется, собаку забыли предупредить

Бывают собаки, чьи выражения морд говорят обо всём громче слов. Здесь мы собрали несколько таких эмоциональных мордочек.

Спрятался

Профессионально выкрутилась

Собака в комплект не входит

Вся семья в сборе

Как показать, что это увеличительное зеркало

Зеркало от Бэтмена точно стоит брать

Работа в команде

Некоторые фотографии могут стать настоящими ребусами для глаз и мозга. Попробуете их разгадать?

Что это за магия?

Креативный подход к рекламе — залог успеха. Об этом прекрасно знал челябинец, который решил привлечь внимание к своему объявлению для сдачи квартиры, добавив на него Квентина Тарантино.


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По материалам: Юмор

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