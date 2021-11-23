Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 15-го по 21 ноября, в Иркутской области зарегистрирован 21 071 случай заболевания ОРВИ, 49% заболевших — дети до 14 лет. Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у одного взрослого и шести детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по области.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, во время которой запланировано охватить прививками 60% жителей. На сегодня привито почти 27% населения. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная).

Для недопущения микстинфекции прививочная кампании против гриппа и новой коронавирусной инфекции проходит параллельно. Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске прививку от гриппа можно поставить в прививочном пункте в Сибэкспоцентре (режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00).

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

5 самых опасных дней в декабре 2021 года
5 самых опасных дней в декабре 2021 года
РФ получила заявки на размещение 1,8 млн майнеров после запрета добычи биткоина в Китае
РФ получила заявки на размещение 1,8 млн майнеров после запрета
Фотографии эндемиков Байкала ученого-биолога ИГУ стали лучшими в двух международных конкурсах
Фотографии эндемиков Байкала ученого-биолога ИГУ стали лучшими в двух
26 ноября иркутян приглашают на бесплатные консультации со специалистами южнокорейских клиник
26 ноября иркутян приглашают на бесплатные консультации со
Квест-комната по профилактике наркозависимых появится в Усть-Куте
Квест-комната по профилактике наркозависимых появится в Усть-Куте
21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за прошедшую неделю
21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за
Rust Console Edition получает крупное обновление Devastation Unleashed
Rust Console Edition получает крупное обновление Devastation Unleashed
Эти 3 игры присоединяются сегодня к подписке Game Pass на Xbox и PC
Эти 3 игры присоединяются сегодня к подписке Game Pass на Xbox и PC
Распродажа в Microsoft Store (23-30 ноября) — около 100 игр и DLC для Xbox со скидками
Распродажа в Microsoft Store (23-30 ноября) — около 100 игр и DLC для
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Генпрокуратура предложила меру пресечения для Рашкина в виде запрета определенных действий
Генпрокуратура предложила меру пресечения для Рашкина в виде запрета
На улице Тимирязева в Иркутске из-за ДТП затруднено движение
На улице Тимирязева в Иркутске из-за ДТП затруднено движение

Топ на сегодня

Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения контракта после вмешательства прокуратуры
Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения
Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в истории текстом, проданным на аукционе
Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в
Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»
Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи

Еще по теме

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад
В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ
Прививку от гриппа сделали уже 42,5% граждан Подмосковья
В Ярославской области объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа