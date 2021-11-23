21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 15-го по 21 ноября, в Иркутской области зарегистрирован 21 071 случай заболевания ОРВИ, 49% заболевших — дети до 14 лет. Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у одного взрослого и шести детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по области.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, во время которой запланировано охватить прививками 60% жителей. На сегодня привито почти 27% населения. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная).

Для недопущения микстинфекции прививочная кампании против гриппа и новой коронавирусной инфекции проходит параллельно. Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске прививку от гриппа можно поставить в прививочном пункте в Сибэкспоцентре (режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00).

В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ

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