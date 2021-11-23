26 ноября иркутян приглашают на бесплатные консультации со специалистами южнокорейских клиник

26 ноября в Сибэкспоцентре Иркутска в рамках международной туристской выставки «Байкал Тур» будет работать стенд «Центр туризма Кореи». ОО «БК ТУР» проведет бесплатные онлайн-консультации со специалистами южнокорейских клиник по онкологии и ортопедии.

Получить консультацию можно будет с 10:00 до 18:00 в павильоне №1. Необходимо записаться заранее по телефону 8 924 615-11-11 (Наталья Петровна Ким).

ООО «БК ТУР» предоставляет информацию о госпиталях в Корее и не оказывает медицинские услуги