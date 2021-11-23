5 DLC для игр из Game Pass на Xbox, которые можно выгодно купить в «Черную пятницу»





Сейчас в Microsoft Store идет распродажа игр и DLC, приуроченная к «Черной пятнице». Распродажа продлится до 3 декабря, и за это время у игроков есть возможность выбрать интересные для себя игры и DLC со скидками из более чем 700 позиций.

В столь масштабном списке легко запутаться, поэтому мы решили собрать список из 5 дополнений (и абонементов) для игр из Game Pass, которые выглядят наиболее интересно на этой распродаже — на наш взгляд.

Сезонный абонемент Control — $4,49

Сезонный абонемент Control

Сезонный абонемент — это возможность еще глубже погрузиться в мир игры Control. Чтобы не покупать 1-е и 2-е расширения отдельно, сэкономьте, приобретя сезонный абонемент.

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Desperados III Season Pass — $8,24

Desperados III Season Pass

3 новых задания, повествующих о новом приключении после событий основной игры.

Все предметы будут выпущены в трех наборах дополнений после релиза Desperados III.

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The Outer Worlds: Peril on Gorgon — $9,74

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Оторванная рука и загадочное послание приводят команду «Безнадежного» на астероид Горгона. Когда-то на нем проводились самые опасные и амбициозные научные эксперименты в Альционе, однако теперь он служит пристанищем для чудовищ и мародеров.

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Forza Horizon 4: Форчун-Айленд — $7,99

Forza Horizon 4: Форчун-Айленд

Отправляйтесь в путешествие по самому сложному и коварному расширению на сегодняшний день. Труднопроходимая местность, суровые грозы и опасные дороги — всё это ждёт вас на пути к сокровищам! Впереди новая кампания, сложные загадки и смелые выходки серии «Первопроходец».

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Набор дополнений для Средиземье™: Тени войны™ — $7,99

Набор дополнений

Набор дополнений Средиземье™: Тени войны™ включает:

• Дополнение «Возмездие племени Бойни»

• Дополнение «Возмездие племени Преступников»

• Сюжетное дополнение «Клинок Галадриэли»

• Сюжетное дополнение «Пустоши Мордора»

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