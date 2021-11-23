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5 самых опасных дней в декабре 2021 года

5 самых опасных дней в декабре 2021 года

Опасные дни перестают быть таковыми, когда мы знаем об их приближении. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики познакомили нас самыми неблагоприятными днями декабря.


Самые опасные дни не всегда бывают такими опасными, как их описывают. Для того чтобы те даты, которые указаны в этой статье, для вас были менее неблагоприятными, старайтесь программировать себя на успех. Не уходите в негатив, иначе удача покинет вас.

4 декабря — день полного солнечного затмения

Полное солнечное затмение пройдет в Знаке Стрельца. В этот день в нашей жизни может произойти что-то очень важное, но, к сожалению, не очень приятное. Астрологи рекомендуют в такие дни не рисковать и проявлять больше осторожности. Полное затмение Солнца в Стрельце самым негативным образом будет влиять на сферу финансов. В этот день не стоит заключать важных сделок, совершать дорогостоящих покупок. Будущее и прошлое 4 декабря перестанет иметь какое-то значение. Важно будет сфокусироваться на этом конкретном дне.

11 и 25 декабря декабря — Венера в соединении с Плутоном

11 декабря Венера на ночном небе встретится с Плутоном. Данный аспект довольно опасен. Он затрагивает любовную сферу жизни и в целом негативно влияет на общение между людьми и даже между группами людей. Этот аспект повторится 25 декабря, потому что 19 числа Венера развернется и начнет свое ретроградное движение. Все вышесказанное будет актуальным и для 25 декабря тоже.


19 декабря — начало ретроградного движения Венеры

19 декабря — день, когда многие из нас будут лишены сил и желания что-то делать. Благо, что это будет воскресенье, но это опасный день не только из-за появления лени и апатии. Ретроградная Венера сделает этот день негативным и в плане общения между близкими людьми. Возможны ссоры, так что дважды подумайте, прежде чем говорить кому-то обидные вещи.

29 декабря — переход Юпитера в Знак Рыб

В Рыбах Юпитеру, мягко говоря, не комфортно. Планета будет в сильном диссонансе с этим Знаком. Это неминуемо отразится на нас с вами. Особенно сильно это негативно повлияет на сферу творчества. Многим придется пережить потерю вдохновения, особенно в сам день перехода — 29 декабря. В этот день лучше не рисковать зря.

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По материалам: dailyhoro.ru

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