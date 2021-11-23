603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 603 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 135 124 жителя региона, сообщает оперштаб 23 ноября.

Из стационаров выписали 166 человек, всего на лечении остаются 5 366 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 111 185, за сутки с вирусом справились 386 пациентов. За сутки умер 31 человек от COVID-19 (всего 6 161), от сопутствующих заболеваний — 2 (529).

Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в Иркутской области

Предыдущая новость по этой теме: