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603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 603 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 135 124 жителя региона, сообщает оперштаб 23 ноября.

Из стационаров выписали 166 человек, всего на лечении остаются 5 366 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 111 185, за сутки с вирусом справились 386 пациентов. За сутки умер 31 человек от COVID-19 (всего 6 161), от сопутствующих заболеваний — 2 (529).

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По материалам: irk

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