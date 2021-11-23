88 наборов на сумму больше $1000 предложат купить в Halo Infinite за 1 сезон





Игроки изучают файлы Halo Infinite, выясняя какой контент их может ожидать в будущем в игре. В файлах датамайнеры обнаружили, что в Halo Infinite в первом сезоне есть 88 платных наборов с различной косметикой – эмблемы, краски, части брони, скины на оружие и так далее. Все это игроки не могут получить просто за сражения в мультиплеере, их можно приобрести за реальную валюту.

Как посчитал один из пользователей Reddit, суммарно на 88 наборов потребуется потратить чуть больше $1035. На данный момент официально эти наборы не подтверждены, поэтому цифра условная.



Напомним, что не все игроки оказались довольны условно-бесплатной моделью распространения Halo Infinite.