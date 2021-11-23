Аксаков: рабочая группа Госдумы по регулированию майнинга начнет работу в ближайшее время

Рабочая группа по вопросам легализации добычи криптовалют в РФ начнет работу в ближайшее время, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет "Прайм".

Чиновник поддержал создание подобной группы и отметил, что сам станет ее участником:

"Считаю, что у нас есть серые нерегулируемые зоны, связанные с выпуском, обращением криптовалют, налогообложением, операциями с криптовалютами. Соответственно, все это необходимо обсудить, проанализировать, законодательно и нормативно отрегулировать".

На данный момент майнинг в России не запрещен и его четкое регулирование не прописано.

Напомним, представители нескольких министерств поддержали инициативу по урегулированию майнинга как вида предпринимательской деятельности. Ранее с таким предложением выступал Аксаков.

В ноябре в Госдуме решили создать межкомитетскую рабочую группу для обсуждения регулирования добычи криптовалют.