Александр Малинин публично поздравил своих 21-летних двойняшек с днем рождения

Певец Александр Малинин обратился к своим «любимым детушкам» в день их 21-летия, а его жена рассказала, какими замечательными выросли Фрол и Устинья. Александр Малинин уже много лет счастливо женат на враче акушере-гинекологе, кандидате медицинских наук и бизнесвумен Эмме Малининой. Пара вырастила двойняшек Фрола и Устинью, которые сегодня, 23 ноября, отмечают день рождения. Знаменитый отец уже поздравил детей с 21-летием в личном Instagram-аккаунте, отметив, что во многих странах мира они стали совершеннолетними. Фрол и Устинья уже давно стали самостоятельными. Даже общий день рождения они отмечают по отдельности. Устинья сейчас находится в Париже, а Фрол - в Мюнхене. Сын Александра Малинина учится и живет в Германии. А Устинья недавно прилетела в Париж. А большую часть времени она проводит все же в Великобритании. Устинья является студенткой Королевского музыкального колледжа в Лондоне.Фрол и Устинья Малинины «Дорогие мои любимые детушки Устинья и Фрол!!! Сегодня ваш 21-й день рождения, вы стали совершеннолетними. Вы уже самостоятельно идёте по жизни, каждый своим путём. От природы в вас заложен большой талант, который я уверен вы сумеете реализовать в будущем. Идите смело по жизни к цели, которую вы для себя определили и знайте, что я всегда буду вас поддерживать. Очень горжусь вами и люблю!!! Поздравляю с днём рождения!!!»— поздравил Александр Малинин своих детей. А Эмма Малинина также рассказала о своих именинниках. Так Фрол, даже в раннем детстве уже чувствовал себя в доме мужчиной, особенно, когда его звездный папа уезжал на гастроли – Фрол оставался за главного. Сейчас Малинин-младший учится водить грузовики и автобусы, потому что ему захотелось объехать Европу на трейлере.Фрол и Устинья Малинины «С тобой безумно интересно разговаривать, ты разбираешься в культуре и истории, ты в курсе последних мировых новостей, трендов в моде, искусстве, кино. Даже, куда инвестировать, ты уже знаешь лучше нас🤭», - поделилась Эмма Малинина. Фрол учится на втором курсе одного из лучших европейских университетов, занимается любимым делом – кинематографией, рисует, фотографирует, живешь яркой, насыщенной жизнью. Устинья Малинина, по словам мамы, великолепно учится в топовом вузе мира, выбрала ту профессию, которую хотела. Она абсолютно независима, а папа с мамой навещают ее только по ее графику. «Ты уникальный человек, вокруг которого всегда собираются светлые люди – такая планета тепла и добра🪐💛 Несмотря на то, что ты в Лондоне всего лишь второй год, рядом с тобой уже так много замечательных друзей и подруг», - отметила Эмма Малинина. «С днем рождения! Успехов по жизни вашим славным, талантливым детям! 🎂🍰», «С днем рождения, ровесники этого века!!! Счастья, любви и тепла!! Только самого светлого и доброго в жизни!!! ❤️❤️❤️», «Детки прелесть. Поздравляю!!! Здоровья и счастья! Любви и удачи! ❤️», «Мои поздравления именинникам!👏👏👏» — откликнулись поклонники в комментариях.