Александр Малинин рассказал об успехах 20-летней дочки на вокальном конкурсе

Певец Александр Малинин – многодетный отец, но особенно артист гордится своей 20-летней дочерью Устиньем. Девушка уже участвует в международных конкурсах, где поет на 4 языках. Дочь знаменитого артиста Александра Малинина и его жены Эммы учится в одной из лучших консерваторий мира. 20-летняя Устинья является студенткой Королевского музыкального колледжа в Лондоне. Девушка представляла учебное учреждение на международном конкурсе молодых оперных исполнителей. Дочь Александра Малинина заняла почетное третье место. Певец очень гордится своей талантливой девочкой.Устинья Малинина «Устинья Малинина стала лауреатом очень престижного Международного конкурса «Kathleen Ferrier Junior» Это первая серьезная победа😊 которая открывает ей возможность подняться на Международный оперный Олимп 😊Устинья исполнила 6 произведений на 4 языках. Строгое жюри оценило по достоинству мастерство молодой певицы, присудив ей третью премию!!! Поздравляю мою любимую доченьку с первой серьезной победой в карьере!!!❤️»— рассказал звездный папа.Устинья Малинина «Сложно передать свои чувства, когда услышала от судей, что Устинья обладает особым окрасом голоса, что она очень артистична и способна эмоционально передать характер произведения. Ее видят украшением оперной сцены💓», - поделилась эмоциями Эмма Малинина. «Поздравляю Устинью и родителей с такой великолепной победой!!! Молодчина❤️❤️❤️», «❤️❤️❤️Поздравляем вашу Девочку!! Папина Гордость 🔥», «Я была потрясена, когда впервые услышала ее голос!!!! Какое чудо родилось в этой талантливой семье!!!», «Красивая, талантливая и трудолюбивая девушка!❤️❤️❤️ Желаем дальнейших побед и успехов!🔥», «Молодец!!! 👏👏👏Поздравляю Устинью и родителей! ❤️Самая прекрасная музыкальная семья!» — пишут поклонники в Instagram. Напомним, артист — многодетный отец. В первом браке у него появился на свет сын Никита, который стал самостоятельным певцом и композитором. Эмма Малинина подарила любимому мужу двоих детей: Устинью и Фрола. А еще артист усыновил ребенка своей супруги Антона. Он тоже многодетный папа. Александра и Эмма Малинины души не чают во внуках.