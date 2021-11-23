Анализ фьючерсов: продавцы усилили давление на биткоин

19 ноября цена биткоина опустилась до $55 650, а за следующие пару дней восстановилась к $60 000. В понедельник курс первой криптовалюты снова начал снижаться: на момент публикации он достиг $56 000.

На каких отметках остановится текущая коррекция? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.

BTCUSD

В начале недели продавцы не смогли удержать цену выше $58 000. В результате импульсного движения вниз биткоин обновил локальный минимум на отметке $55 200.

Уровни поддержки на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Cледующая сильная поддержка находится на уровне $53 000. При текущей негативной динамике на рынке цена BTCUSD может достичь ее уже в ближайшие дни.

При пробитии $53 000 биткоин может протестировать линию восходящего тренда, которая сформировалась на минимумах $29 500 (21 июля) и $40 700 (29 сентября).

ETHUSD

Ситуация на рынке ETHUSD выглядит лучше: покупатели смогли удержать цену актива выше уровня поддержки $4030.

Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Если цена BTCUSD продолжит падать, курс Ethereum также может опуститься к поддержке около $3600.

Выводы

Цены биткоина и Ethereum еще не завершили коррекцию после неудачного теста $60 000 и $4400 в конце прошлой недели.

Для возобновления роста нужны сильные покупатели на уровнях поддержки $53 000 для биткоина и $3650 для Ethereum.