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Анализ фьючерсов: продавцы усилили давление на биткоин

Анализ фьючерсов: продавцы усилили давление на биткоин

19 ноября цена биткоина опустилась до $55 650, а за следующие пару дней восстановилась к $60 000. В понедельник курс первой криптовалюты снова начал снижаться: на момент публикации он достиг $56 000.


На каких отметках остановится текущая коррекция? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.


BTCUSD


В начале недели продавцы не смогли удержать цену выше $58 000. В результате импульсного движения вниз биткоин обновил локальный минимум на отметке $55 200.


Уровни поддержки на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Cледующая сильная поддержка находится на уровне $53 000. При текущей негативной динамике на рынке цена BTCUSD может достичь ее уже в ближайшие дни.


При пробитии $53 000 биткоин может протестировать линию восходящего тренда, которая сформировалась на минимумах $29 500 (21 июля) и $40 700 (29 сентября).


ETHUSD


Ситуация на рынке ETHUSD выглядит лучше: покупатели смогли удержать цену актива выше уровня поддержки $4030.


Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Если цена BTCUSD продолжит падать, курс Ethereum также может опуститься к поддержке около $3600.


Выводы


Цены биткоина и Ethereum еще не завершили коррекцию после неудачного теста $60 000 и $4400 в конце прошлой недели. 


Для возобновления роста нужны сильные покупатели на уровнях поддержки $53 000 для биткоина и $3650 для Ethereum.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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