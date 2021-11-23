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Ангарчанка перевела мошенникам миллион рублей, накопленный с пенсии за 15 лет

Аферисты обманом заставили 71-летнюю ангарчанку перевести им больше миллиона рублей, которые она копила 15 лет, откладывая со своей пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Звонок от лжебанкира поступил пенсионерке 22 ноября. Незнакомец назвал женщине якобы персональные данные злоумышленника, который пытался оформить кредит на ее имя. Этот факт вызвал доверие, поэтому при последующем звонке якобы от сотрудника правоохранительных органов, потерпевшая выполнила все указания, необходимые для «защиты денег».

Она сходила в банк, получила наличными многолетние накопления — миллион 142 тысячи рублей и перевела их через кассу другой кредитной организации двумя суммами на указанный «безопасный счет». На следующий день деньги заявительнице никто не вернул. Позвонив на номер горячей линии своего банка, она узнала, что стала жертвой обмана.

Ранее гражданка слышала о таком способе мошенничества, но, находясь под психологическим давлением, поверила телефонным аферистам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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По материалам: irk

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